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08:25, 15 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о привлечении ВСУ предприятий Харькова к сооружению линии обороны

Марочко: ВСУ привлекают муниципальные предприятия Харькова для сооружения линии обороны

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают к сооружению линии обороны не только солдат и военную технику, но и работников муниципальных предприятий Харькова, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские военные занимаются сооружением фортификационных сооружений на краснолиманском направлении, а также стремятся выстроить эшелонированную оборону. Он подчеркнул, что для этого ВСУ задействовали сотрудников муниципальных предприятий Харькова. Марочко добавил, что в местах проведения подобных работ находится сельскохозяйственная техника, принадлежащая частным фермерским хозяйствам.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинским военным следует использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Журналист отметил, что США в первую очередь уделяют внимание ВСУ в изменении способов ведения боя. Вашингтон учит полагаться Киев скорее не на артиллерийские обстрелы, а на маневры войск.

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Марина Совина
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