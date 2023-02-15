Законопроект об ограничении скидки на российскую нефть прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении проект об ограничении скидки на Urals при расчете налогов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении скидки на российскую нефть Urals к топливу Brent при расчете нефтяных налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что второе чтение проекта пройдет 16 февраля.

Кабмин предлагает ограничить дисконт на Urals при налогообложении с апреля. Так, если в этом месяце российское топливо будет дешевле нефти Brent более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов его стоимость планируется зафиксировать на уровне цены марки Brent, уменьшенной на 34 доллара. Со временем максимальный дисконт будет уменьшаться: до 31 доллара в мае, 28 долларов в июне и до 25 долларов с июля далее.

Если скидка на Urals в указанные периоды окажется меньше этих цифр, то налоги предлагается рассчитывать исходя из фактической стоимости российского топлива. Речь идет о налогах на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также новый механизм планируют применять при расчете параметров демпфера в отрасли и акциза на нефтяное сырье.

Ранее в Минфине спрогнозировали, что изменение параметров налогообложения нефтяных компаний принесет в российский бюджет в 2023 году дополнительные 600 миллиардов рублей. При этом в министерстве не ждут, что реформа негативно скажется на объемах добычи топлива.