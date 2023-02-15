Самый большой каток в мире оказался в опасности из-за глобальной проблемы

Каток Rideau Canal Skateway в Оттаве может не открыться из-за теплой зимы

Каток Rideau Canal Skateway в канадской Оттаве, который считается самым большим открытым катком в мире, оказался в опасности из-за глобальной проблемы изменения климата. На фоне теплой зимы там не образовалось достаточно льда, сообщает The Guardian.

Крупнейший каток может не открыться зимой 2023 года впервые за пять десятилетий. Обычно канал открывался в декабре, однако со временем дата начала смещаться.

В Министерстве окружающей среды Канады заявили, что Оттава переживает третью самую теплую зиму в истории, когда большую часть декабря и января температура находилась на уровне чуть ниже нуля. В итоге на катке не смогли подготовить качественное покрытие — для замерзания нужно чтобы в течение двух недель температура в городе опустилась по меньшей мере до минус 10 градусов Цельсия.

Ранее американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и другие спортсмены написали письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), в котором призвали принять меры для решения глобальной проблемы изменения климата. Письмо было озаглавлено как «Наш спорт находится в опасности».