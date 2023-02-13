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15:15, 13 февраля 2023Среда обитания

Американская спортсменка призвала решить глобальную проблему

Горнолыжница Микаэла Шиффрин написала письмо в FIS из-за проблемы изменения климата

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и другие спортсмены написали письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), в котором призвали принять меры для решения глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Письмо было озаглавлено как «Наш спорт находится в опасности». Спортсмены отметили, что усилия федерации для достижения устойчивости оказались недостаточными. В качестве примера проблем Шиффрин привела отмену гонок из-за отсутствия снега и трудности при подготовке искусственного покрова.

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«Вот почему мы (как сообщество зимних видов спорта) должны взять на себя инициативу в борьбе с изменением климата и как можно скорее сделать наш спорт климатически нейтральным. Для этого нам нужны прогрессивные организационные действия. Это наша самая важная гонка, давайте выиграем ее вместе», — написали спортсмены.

Что касается конкретных мер, то авторы обращения предложили федерации взять на себя обязательство к 2035 году достичь нулевого уровня выбросов от спортивных мероприятий, к 2030 году снизить уровень выбросов на 50 процентов, а также создать отдел устойчивого развития, работа которого была бы прозрачной.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил крупнейшие компании, занимающиеся ископаемым топливом, в том, что их действия несовместимы с выживанием людей на фоне проблемы изменения климата. Он раскритиковал крупнейшие нефтяные компании за то, что они сознательно не меняют принципы работы, чем вредят природе.

Нина Ташевская
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