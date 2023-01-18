В ООН обвинили бизнес в несовместимых с выживанием людей действиях

Генсек ООН Гутерриш обвинил нефтяные компании в расширении производства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил крупнейшие компании, занимающиеся ископаемым топливом, в том, что их действия несовместимы с выживанием людей на фоне проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе генсек ООН раскритиковал крупнейшие нефтяные компании за то, что они сознательно не меняют принципы работы, чем вредят природе. «Сегодня производители ископаемого топлива и их помощники все еще стремятся расширить свое производство, хотя прекрасно понимают, что их бизнес-модель несовместима с выживанием человечества. Это безумие как будто бы из научной фантастики, но мы знаем, что разрушение экосистемы — твердый научный факт», — заявил Гутерриш.

По словам генерального секретаря, частный сектор должен принимать непосредственное участие в работе по достижению климатических целей. Компаниям было предложено до конца года разработать планы по достижению нулевого уровня выбросов.

Ранее Гутерриш заявил, что глубоко разочарован бездействием мировых лидеров в решении глобальной проблемы изменения климата. Он раскритиковал власти стран за отсутствие инвестиций для противодействия стихийным бедствиям, таким как наводнения в Пакистане.