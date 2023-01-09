Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:17, 9 января 2023Среда обитания

В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах

Генсек ООН Гутерриш заявил о разочаровании в мировых лидерах в вопросе изменения климата

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован из-за бездействия мировых лидеров в решении глобальной проблемы изменения климата. Его слова передает Reuters.

Гутерриш раскритиковал мировых лидеров за отсутствие инвестиций для противодействия стихийным бедствиям, таким как наводнения в Пакистане.

Свою позицию по этому вопросу генеральный секретарь выразил на конференции в Женеве. «Я глубоко разочарован тем, что мировые лидеры не предпринимают необходимые действия и не направляют инвестиции в такой жизненно важной и чрезвычайной ситуации», — заявил Гутерриш.

Ранее генсек ООН заявил, что в вопросе решения глобальной проблемы изменения климата человечество движется в неправильном направлении. Он объявил о созыве саммита климатических амбиций, где страны должны будут разработать более ощутимые способы борьбы с глобальным потеплением.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах
Стало известно о взрывах в Николаеве
У российского самолета вырвало дверь во время полета
В России обвалились продажи новых легковых автомобилей
Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт
Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.