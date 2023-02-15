Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 15 февраля 2023Бывший СССР

Названа причина расставания Саакашвили с возлюбленной из Верховной Рады Украины

«Страна.ua»: Саакашвили расстался с возлюбленной Ясько из-за записанного на мать имущества
Лиза Ясько

Лиза Ясько. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько разорвала отношения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что он записал все имущество на мать. Такую причину расставания назвал изданию «Страна.ua» источник из близкого окружения экс-президента.

По словам источника, Ясько также ревновала возлюбленного к его внебрачной дочери от грузинской певицы Софии Нижарадзе. Уточняется, что ребенку сейчас 2,5 года. Собеседник издания отметил, что в настоящий момент Ясько не поддерживает связь с Саакашвили.

Осенью 2021 года бывший президент вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В начале февраля текущего года грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. С призывом отправить бывшего политика на лечение в европейские или американские медицинские учреждения выступала Верховная Рада. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что это обращение поддержали 311 членов Рады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Концерты звезды Comedy Club перенесли после обращения участника спецоперации
Генсек НАТО и президент Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Популярная юмористка рассказала о жизни за счет подруги после переезда в Москву
Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы
Корабль «Адмирал Левченко» выполнил стрельбы в Баренцевом море
Российские хакеры признались во взломе системы крупной европейской авиакомпании
Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты
21-летний футболист клуба РПЛ назвал месячную сумму для комфортной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.