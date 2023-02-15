Названа причина расставания Саакашвили с возлюбленной из Верховной Рады Украины

«Страна.ua»: Саакашвили расстался с возлюбленной Ясько из-за записанного на мать имущества

Депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько разорвала отношения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что он записал все имущество на мать. Такую причину расставания назвал изданию «Страна.ua» источник из близкого окружения экс-президента.

По словам источника, Ясько также ревновала возлюбленного к его внебрачной дочери от грузинской певицы Софии Нижарадзе. Уточняется, что ребенку сейчас 2,5 года. Собеседник издания отметил, что в настоящий момент Ясько не поддерживает связь с Саакашвили.

Осенью 2021 года бывший президент вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В начале февраля текущего года грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. С призывом отправить бывшего политика на лечение в европейские или американские медицинские учреждения выступала Верховная Рада. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что это обращение поддержали 311 членов Рады.