Психолог назвала способ легко пройти собеседование

Психолог Владис: перед собеседованием нужно придумать пару шуток и глубоко подышать

Психолог Юлия Владис рассказала, как подготовиться к собеседованию при приеме на работу, чтобы без труда его пройти. Ее цитирует издание News.ru.

Накануне собеседования, по ее словам, нужно изучить информацию о компании, выучить имена руководителей, потренироваться перед зеркалом и придумать пару шуток, но не слишком острых. «Заранее продумайте ответы на часто задаваемые вопросы. За три-четыре часа до встречи перестаньте думать о собеседовании, отвлекитесь, никакого негатива», — назвала способ снизить волнение Владис, добавив, что утром перед встречей можно устроить себе кардиотренировку, чтобы снять напряжение.

Перед кабинетом, где назначена встреча, стоит глубоко подышать: несколько раз вдохнуть и выдохнуть, чтобы понизить уровень адреналина, продолжила психолог. Также снизить стресс на собеседовании поможет наличие мелкого предмета в руках, уточнила Владис: маленького шарика или ручки, которые можно сжимать при сильном волнении.

Владис также напомнила, что нужно обладать уверенными знаниями в той области, где хочется работать. «Обязательно освежите знания в своей сфере, чтобы не поставить себя в неудобное положение. Составьте список своих главных достижений, они станут вашим бонусом и сделают вас увереннее», — заключила она.

Ранее россияне рассказали о самом неприятном вопросе на собеседованиях. По их словам, они не любят рассказывать, кем видят себя через пять лет и почему ушли с предыдущего места работы.