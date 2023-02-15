Для российского импортозамещения придумали семь стратегий

Эксперты придумали семь стратегий для российского импортозамещения

ВШЭ вместе с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» придумали семь стратегий импортозамещения для России, пишут «Ведомости».

Стратегии разделены на три блока. В первый вошли те, результат реализации которых будет виден в долгосрочной перспективе — активация научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР), а также стратегия реинтеграции в глобальные цепочки поставок на более выгодных условиях.

Второй блок — результаты в среднесрочной перспективе. Среди таких — адаптация и локализация импортных технологий, релокация в страны с низкими политическими рисками и цифровой апдейт. Третий блок — результаты в краткосрочной перспективе. К ним эксперты отнесли рационализации стандартов и снятие избыточных требований в техническом регулировании отдельных отраслей.

Ранее экономисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков предупредили, что импортозамещение при отсутствии внешних инвестиций даже при наилучшем сценарии не позволит России вернуться к уровню жизни 2019 года ранее, чем через 10-15 лет.