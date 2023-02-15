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12:29, 15 февраля 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о снайперской стрельбе российских танкистов под Сватово

Военкор Коц рассказал о снайперской стрельбе российских танков навесом по позициям ВСУ

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские танкисты под Сватово научились вести огонь навесом, превращая машину в снайперское артиллерийское орудие, рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«При этом наши танки научились работать не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций — навесом. Получается фактически снайперское артиллерийское орудие», — написал Коц.

Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что населенные пункты Харьковской области, находившиеся под контролем России до сентября, будут постепенно брать под свой контроль российские Вооруженные силы.

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