Глава Харьковской администрации Ганчев анонсировал взятие населенных пунктов Россией

Населенные пункты Харьковской области, находившиеся под контролем России до сентября, будут постепенно брать под свой контроль российские Вооруженные силы, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. Его слова передает РИА Новости.

«Все населенные пункты, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — сказал Ганчев, отметив, что уже 20 населенных пунктов региона находятся под контролем России.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым. Он подчеркнул, что для этого ВСУ осуществят наступление в Запорожской области.