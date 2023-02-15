Развернута сеть роботизированных телескопов на пяти континентах

Институт астрофизики Андалусии развернул роботизированную сеть телескопов BOOTES

Институт астрофизики Андалусии (Испания) завершил развертывание сети BOOTES (Burst Observer and Optical Transient Exploring System), первой сети роботизированных телескопов со станциями на пяти континентах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Основная цель сети BOOTES состоит в том, чтобы быстро и автономно наблюдать за так называемыми переходными источниками (транзиентами) — астрофизическими объектами, которые не излучают постоянный свет, а кратковременно разгораются, выделяя большое количество лучистой энергии. Сеть телескопов также способна быстро обнаруживать спутники, космический мусор и такие объекты, как кометы и астероиды.

BOOTES уже использовали для подробных наблюдений за гамма-всплесками, от первых секунд до последних фаз, что позволило уточнить модели, описывающие механизмы этих высокоэнергетических явлений. Так, одна из обсерваторий сети наблюдала в 2017 году событие, известное как GW170817, что стало первым в истории обнаружением электромагнитного аналога гравитационной волны. Это позволило впервые провести одновременное исследование световых и гравитационных волн и открыло новую эру в астрономических наблюдениях.

В 2020 году BOOTES уже внесла вклад в идентификацию источника очень коротких радиовсплесков в Млечном Пути. Предполагается, что он является магнитаром — нейтронной звездой с очень сильным магнитным полем.