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09:03, 15 февраля 2023Наука и техника

Развернута сеть роботизированных телескопов на пяти континентах

Институт астрофизики Андалусии развернул роботизированную сеть телескопов BOOTES

Фото: IAA-CSIC / NIWA

Институт астрофизики Андалусии (Испания) завершил развертывание сети BOOTES (Burst Observer and Optical Transient Exploring System), первой сети роботизированных телескопов со станциями на пяти континентах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Основная цель сети BOOTES состоит в том, чтобы быстро и автономно наблюдать за так называемыми переходными источниками (транзиентами) — астрофизическими объектами, которые не излучают постоянный свет, а кратковременно разгораются, выделяя большое количество лучистой энергии. Сеть телескопов также способна быстро обнаруживать спутники, космический мусор и такие объекты, как кометы и астероиды.

BOOTES уже использовали для подробных наблюдений за гамма-всплесками, от первых секунд до последних фаз, что позволило уточнить модели, описывающие механизмы этих высокоэнергетических явлений. Так, одна из обсерваторий сети наблюдала в 2017 году событие, известное как GW170817, что стало первым в истории обнаружением электромагнитного аналога гравитационной волны. Это позволило впервые провести одновременное исследование световых и гравитационных волн и открыло новую эру в астрономических наблюдениях.

В 2020 году BOOTES уже внесла вклад в идентификацию источника очень коротких радиовсплесков в Млечном Пути. Предполагается, что он является магнитаром — нейтронной звездой с очень сильным магнитным полем.

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Александр Еникеев
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