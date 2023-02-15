Сергей Лавров оценил значение готовящегося к выходу фильма «Нюрнберг»

Вышел новый трейлер к кинофильму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева

Первый отечественный полнометражный художественный фильм «Нюрнберг» призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности. Так прокомментировал готовящийся к выходу фильм о Нюрнбергском процессе.

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат», Продюсерский центр «Синема Продакшн» и «Газпром-медиа» представили новый трейлер к кинофильму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. В широкий российский прокат картина выйдет 2 марта 2023 года.

«Нюрнберг» — первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.

«Отечественная дипломатия всегда была верна твердым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной», — отмечает министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, трудно переоценить роль Трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры, обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы.

Фильм «Нюрнберг» произведен при финансовой поддержке Министерства культуры России, в том числе, при содействии правительства Калининградской области и Российского исторического общества, при участии Фонда Александра Печерского. В основу сценария положен роман юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные», который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.

В картине представлено яркое международное созвездие актеров из России, США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Главные роли исполнили: Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксёнова, Сергей Кемпо, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко.

Партнерами проекта выступили Банк «ВТБ» (официальный спонсор) и «Транснефть» (генеральный спонсор). Информационные партнеры фильма: Медиагруппа «Комсомольская правда», информационное агентство ТАСС.