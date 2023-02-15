На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда

После нескольких попыток главой Высшего антикоррупционного суда Украины избрали Михайленко

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) после нескольких попыток избрали своим председателем Веру Михайленко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Михайлов входит в состав ВАКС с 2019 года. До 6 мая 2022 года суд возглавляла Елена Танасевич. После того, как она покинула кресло, судьи несколько раз безуспешно пытались избрать нового председателя. Обязанности главы исполнял судья с наибольшим стажем Олег Павлишин.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского и других членов организованной преступной группы во взятке на 400 тысяч долларов.

В процессе проведения обысков в офисе предпринимателей были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.