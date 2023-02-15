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02:24, 15 февраля 2023Бывший СССР

На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда

После нескольких попыток главой Высшего антикоррупционного суда Украины избрали Михайленко

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) после нескольких попыток избрали своим председателем Веру Михайленко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Михайлов входит в состав ВАКС с 2019 года. До 6 мая 2022 года суд возглавляла Елена Танасевич. После того, как она покинула кресло, судьи несколько раз безуспешно пытались избрать нового председателя. Обязанности главы исполнял судья с наибольшим стажем Олег Павлишин.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского и других членов организованной преступной группы во взятке на 400 тысяч долларов.

В процессе проведения обысков в офисе предпринимателей были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

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Марина Совина
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