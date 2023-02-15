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15:59, 15 февраля 2023Россия

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» описал удар по летавшему с Пригожиным Су-24

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» сообщил об аварийной посадке Су-24 из-за удара ВСУ

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» описал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Су-24, выполнявшему боевую задачу в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Как сообщает WarGonzo, на этом самолете ранее летал основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, в момент удара его на борту не было.

По словам командира, экипаж Су-24 получил задачу и должен был «продавливать определенный участок фронта». Он сообщил, что в момент разворота пилоты почувствовали удар, произошел небольшой сбой прицельной системы, и самолет немного ушел с курса. Однако экипаж, оценив обстановку, продолжил выполнение задания.

После успешного завершения боевой задачи пилоты заметили при развороте горение в районе хвоста, сообщил командир. «Посмотрели технику, все параметры в принципе были в норме. Приняли решение не тушить двигатель — во время тушения двигателя сработала бы топливная автоматика при раскрытии сопла, и самолет мог полностью сгореть», — рассказал он.

Командир также сообщил, что самолет долетел до базы и совершил посадку, никто из летчиков не пострадал. По его словам, после ремонта Су-24 вернут в строй.

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Варвара Кошечкина
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