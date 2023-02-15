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09:42, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых

«ВКонтакте» запускает кабинет выплат для прямого получения средств создателями контента

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, благодаря которому создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации видео, сообщается в пресс-релизе соцсети.

В течение полугода компания планирует в течение полугода начислять самозанятым авторам повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Благодаря кабинету выплат создатели контента смогут удобно выводить заработок на карты российских банков или расчетный счет.

«Есть и другие преимущества: юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут заключить договор напрямую со "ВКонтакте", а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе», — говорится в пресс-релизе.

Воспользоваться новым кабинетом смогут самозанятые, ИП и прочие юрлица, комиссию за вывод средств соцсеть не берет. Комиссия для самозанятых составит от 0,5 до 1,5 процентов в зависимости от банка.

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Варвара Кошечкина
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