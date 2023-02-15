Автор Responsible Statecraft Ливен заявил о непрофессионализме западных политиков

Западные политики, которые осуждают присутствие российских представителей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ведут себя непрофессионально. Такое мнение выразил профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками», — заявил британский аналитик.

Автор отметил, что санкции вызывают раздражение по всему миру и воспринимаются как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство США на нет.

Ранее Польша отказалась пускать российских представителей на заседание Совета глав МИД ОБСЕ. 16 ноября 2022 года руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказались выдавать визы для участия в осенней сессии организации.

До этого Польша также не допустила главу МИД России Сергея Лаврова к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в польском городе Лодзь. В министерстве решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным.