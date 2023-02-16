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06:34, 16 февраля 2023Россия

Посольство РФ сочло подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма

Посольство в США: Россия считает подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко заявил, что Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» как акт международного терроризма. Его слова приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

Таким образом он прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о якобы распространении российскими властями «лжи» в отношении подрывов. «Соединенным Штатам, претендующим на роль источника "истины в последней инстанции", не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу», — заявил Гиренко.

В частности, он посоветовал Вашингтону «хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов».

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон отвергает обвинения в подрыве «Северных потоков». По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются «чистой дезинформацией».

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Марина Совина
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