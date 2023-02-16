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15:13, 16 февраля 2023Экономика

Турецкие банки ограничили бесконтактную оплату по картам

Baza: турецкие банки ограничили бесконтактную оплату по картам из-за действий мародеров

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие банки ограничили бесконтактную оплату из-за использования мародерами карт погибших во время землетрясения. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

Кредитные организации заблокировали эту функцию по распоряжению Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK). Регулятор принял такое решение после нескольких прецедентов бесконтактной оплаты картами, принадлежащими погибшим жителям. Функция снова становится доступна после первой операции с вводом ПИН-кода.

Однако, по словам источников, местные продавцы неправильно поняли новое распоряжение BDDK и теперь просят вводить код каждый раз или платить наличными.

При этом один из местных жителей рассказал, что все же сумел рассчитаться бесконтактным образом, проигнорировав просьбу продавца и поднеся карту к терминалу.

Осенью 2022 года сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами при оформлении банковских карт в Турции, так как местные финансовые организации не справляются с наплывом желающих. В ноябре один из крупнейших турецких банков Denizbank также резко ужесточил условия открытия счетов для россиян. Теперь минимальная сумма депозита для них выросла почти в десять раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода составляет 10 тысяч долларов.

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Софья Ермакова
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