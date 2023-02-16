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18:50, 16 февраля 2023Культура

Тима Белорусских анонсировал новый альбом после отбывания наказания за наркотики

Тима Белорусских анонсировал новый альбом и концерты после наказания за наркотики

Фото: Тамара Беляева / РИА Новости

Певец Тима Белорусских анонсировал новый альбом и концерты в Москве и Санкт-Петербурге после отбывания наказания за наркотики. Информация об этом появилась на его странице во «ВКонтакте».

«Друзья, отличные новости! Спустя два года переносов, начиная от пандемии, заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации! Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты. Вас ждет презентация нового альбома, море света, звука, специальные гости и, конечно же, всеми полюбившиеся композиции, которые так или иначе у нас на слуху!» — говорится в публикации.

Концерт в Санкт-Петербурге должен состояться 26 мая. Выступление в Москве запланировано на 10 июня.

16 апреля 2021 года стало известно, что суд в Минске приговорил музыканта к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Певца обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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Евгений Шульгин
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