Пассажир самолета предпочел Супербоулу романтический фильм и был высмеян в сети

В Twitter высмеяли пассажира самолета, который предпочел просмотру Супербоула комедию

Пассажир самолета предпочел посмотреть вместо соревнований Супербоул (Super Bowl) романтический фильм «Правила съема: Метод Хитча» и был высмеян в сети. Мужчина оказался единственным, кто не включил игру во время полета, передает Daily Mail.

Так, в Twitter распространился кадр, снятый в салоне самолета в ночное время. Во время полета экраны у всех пассажиров показывают Супербоул, и лишь один во втором ряду транслирует комедию с Уиллом Смитом в главной роли. Пользователи раскритиковали киномана, предложив «посадить его в тюрьму».

Негодование юзеров вызвало безразличие героя снимка к важной для американских болельщиков игре. Пользователи жестоко пошутили над пассажиром, назвав его угрозой для общества.

В то же время другие юзеры встали на сторону мужчины, заметив, что каждый имеет право смотреть то, что хочет. Еще один юзер добавил, что этот пассажир оказался хитрее всех — он якобы смотрел одновременно фильм на своем экране и игру на экранах попутчиков.

Ранее неизвестный пассажир самолета смутил попутчиков самодельной защитной маской. На размещенном в сети кадре запечатлен мужчина в кресле воздушного судна, на лице которого вместо респиратора или медицинской маски надето нижнее белье.