Мужчины предостерегли женщин от некоторых фраз в дейтинговых приложениях
Пользователи форума Reddit рассказали, с какими девушками предпочитают не знакомиться онлайн. От некоторых фраз, часто используемых в профилях для знакомств, они предостерегли женщин в разделе AskReddit.
Многие мужчины признались, что отказываются знакомиться в дейтинговых приложениях типа Tinder с девушками, требующими развлекать их.
«Развесели меня», «Не будь скучным». Обычно такие люди самые скучные и заносчивые на свете
Других отвращают от потенциального знакомства признания в том, что у них трудный характер, и использование популярных «брутальных» выражений.
«Не начинай говорить со мной, если...» Прочитав эти слова, я закрываю профиль. А еще: «Образование: школа улиц»
«Если не можешь выдержать меня в плохие дни, то не заслуживаешь меня в хорошие». Если я не могу выдержать тебя в плохие дни, то хороших мне не нужно
Наконец, мужчины обратили внимание на требования девушек к росту потенциальных партнеров, которые считают неоправданными.
«Если твой рост не..., не свайпай». Пускай так, у меня не такой рост, не свайпаю
Ранее пользователи Reddit заявили, что всех мужчин объединяют похожие или одинаковые привычки. Среди них они назвали привычку хлопать по карманам или поправлять половые органы.