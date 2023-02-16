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20:11, 16 февраля 2023Забота о себе

Мужчины предостерегли женщин от некоторых фраз в дейтинговых приложениях

Reddit: мужчины признались, что не знакомятся онлайн с требующими развлекать их девушками

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали, с какими девушками предпочитают не знакомиться онлайн. От некоторых фраз, часто используемых в профилях для знакомств, они предостерегли женщин в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что отказываются знакомиться в дейтинговых приложениях типа Tinder с девушками, требующими развлекать их.

«Развесели меня», «Не будь скучным». Обычно такие люди самые скучные и заносчивые на свете

beansffпользователь Reddit

Других отвращают от потенциального знакомства признания в том, что у них трудный характер, и использование популярных «брутальных» выражений.

«Не начинай говорить со мной, если...» Прочитав эти слова, я закрываю профиль. А еще: «Образование: школа улиц»

FestiveSquidпользователь Reddit

«Если не можешь выдержать меня в плохие дни, то не заслуживаешь меня в хорошие». Если я не могу выдержать тебя в плохие дни, то хороших мне не нужно

BigTimberSauce87пользователь Reddit
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Наконец, мужчины обратили внимание на требования девушек к росту потенциальных партнеров, которые считают неоправданными.

«Если твой рост не..., не свайпай». Пускай так, у меня не такой рост, не свайпаю

random___enigmaпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit заявили, что всех мужчин объединяют похожие или одинаковые привычки. Среди них они назвали привычку хлопать по карманам или поправлять половые органы.

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Александра Лисица
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