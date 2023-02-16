Европейская страна закупила рекордный за десять лет объем дизеля у России

El Confidencial: Испания закупила рекордный за десять лет объем дизеля у России

По итогам прошлого года испанские энергетические компании закупили у России рекордные за последние десять лет объемы дизельного топлива. Об этом пишет El Confidencial.

Компании европейской страны приобрели в 2022 году у России 851 тысячу тонн дизеля. Россия оказалась на второй строчке после Италии по объемам поставок топлива в Испанию. При этом Испания значительно снизила зависимость от поставок российской нефти (за 12 месяцев на 73 процента).

Европейский союз (ЕС) закупил миллионы баррелей дизеля из России перед началом действия эмбарго 5 февраля. За 23 дня 2023 года европейские страны приобретали у России более 600 тысяч баррелей дизеля в день — это намного выше показателя того же периода 2022 года.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.