Стало известно о закупках миллионов баррелей дизеля из России для Европы

Bloomberg: Евросоюз закупил миллионы баррелей дизеля из РФ перед началом действия эмбарго

Европейский союз (ЕС) закупил миллионы баррелей дизеля из России перед началом действия эмбарго, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, несколько судов с топливом прибудут в Европу до 5 февраля, то есть до даты вступления в силу эмбарго на нефтепродукты из РФ. Еще одно перевозящее дизель из России судно, Priority C, около трех недель находится у берегов Испании.

Компания Vortexa уточнила изданию, что за 23 дня 2023 года европейские страны закупали у России более 600 тысячи баррелей дизеля в день. Это намного выше показателя того же периода 2022 года.

Ранее стало известно о рекордных продажах нефтепродуктов перед эмбарго. Как уточнила Cанкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, 25 января объем торгов в секции «Нефтепродукты» составил 167 732 тонны, это стало историческим рекордом в натуральном выражении.