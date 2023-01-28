Стало известно о закупках миллионов баррелей дизеля из России для Европы
Европейский союз (ЕС) закупил миллионы баррелей дизеля из России перед началом действия эмбарго, пишет Bloomberg.
По данным журналистов, несколько судов с топливом прибудут в Европу до 5 февраля, то есть до даты вступления в силу эмбарго на нефтепродукты из РФ. Еще одно перевозящее дизель из России судно, Priority C, около трех недель находится у берегов Испании.
Компания Vortexa уточнила изданию, что за 23 дня 2023 года европейские страны закупали у России более 600 тысячи баррелей дизеля в день. Это намного выше показателя того же периода 2022 года.
Ранее стало известно о рекордных продажах нефтепродуктов перед эмбарго. Как уточнила Cанкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, 25 января объем торгов в секции «Нефтепродукты» составил 167 732 тонны, это стало историческим рекордом в натуральном выражении.