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02:46, 28 января 2023Экономика

Стало известно о закупках миллионов баррелей дизеля из России для Европы

Bloomberg: Евросоюз закупил миллионы баррелей дизеля из РФ перед началом действия эмбарго

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) закупил миллионы баррелей дизеля из России перед началом действия эмбарго, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, несколько судов с топливом прибудут в Европу до 5 февраля, то есть до даты вступления в силу эмбарго на нефтепродукты из РФ. Еще одно перевозящее дизель из России судно, Priority C, около трех недель находится у берегов Испании.

Компания Vortexa уточнила изданию, что за 23 дня 2023 года европейские страны закупали у России более 600 тысячи баррелей дизеля в день. Это намного выше показателя того же периода 2022 года.

Ранее стало известно о рекордных продажах нефтепродуктов перед эмбарго. Как уточнила Cанкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, 25 января объем торгов в секции «Нефтепродукты» составил 167 732 тонны, это стало историческим рекордом в натуральном выражении.

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Марина Совина
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