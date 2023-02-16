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18:01, 16 февраля 2023Культура

Шакира в День святого Валентина спела песню про убийство бывшего

Шакира в День святого Валентина спела песню про убийство бывшего возлюбленного

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийская певица Шакира выложила видео, на котором подпевает хиту исполнительницы SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу) Kill Bill, пока моет кухню. Кадры появились в сети в День святого Валентина, 14 февраля, об этом пишет Page Six.

Песня, набравшая популярность в TikTok, рассказывает о женщине, которая мстит бывшему возлюбленному. «Я могу убить своего бывшего, хоть это и не лучшая идея. А потом и его девушку — как я до такого дошла?» — подпевает Шакира в ролике.

Поклонники исполнительницы выразили уверенность в том, что видео посвящено бывшему мужу певицы, футболисту Жерару Пике и его новой девушке Кларе Чиа.

Ранее сообщалось, что Шакира узнала об измене бывшего мужа, найдя пустую банку из-под варенья, спрятанную в их холодильнике. Певица поняла, что у Пике была интрижка, когда обнаружила, что банка клубничного варенья была съедена в ее отсутствие.

О расставании Пике и Шакиры стало известно 2 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. После развода певица сохранила опеку над детьми. Переговоры между бывшими супругами и их адвокатами длились более 13 часов.

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Варвара Кошечкина
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