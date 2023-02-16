В Госдуме предложили запретить иностранные названия для жилья

Депутат Госдумы Ямпольская предложила запретить иностранные названия для жилых комплексов

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить иностранные названия в жилищной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат предложила внести поправки, запрещающие чрезмерное использование иностранных слов и заимствований, в законы о СМИ, рекламе и в Градостроительный кодекс. «Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные "клабы", "хаусы", "филды", "хиллы", "форесты", "вилладжи", "стейты"», — высказалась Ямпольская.

Депутата также возмутил тот факт, что некоторые название жилых комплексов имеют отношения к другим странам. Так, она насчитала в стране 12 ЖК под названием «Европа», по семь комплексов «Прага», «Лондон», четыре ЖК «Париж», 17 комплексов «Скандинавия».

В четверг, 16 февраля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Так, в стране появятся нормативные словари, грамматики и справочники, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.