Жираф застрял в воротах вольера и погиб

The Mirror: в США жираф застрял в воротах вольера и умер от полученных травм

В США погиб шестилетний жираф по кличке Паркер, живший в зоопарке Seneca Park в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает The Mirror.

Животное застряло в воротах вольера. Ветеринары пытались его спасти, однако жираф умер от полученных травм.

Представители зоопарка уже уведомили производителя ворот о произошедшем. Они заявили, что это первый подобный инцидент. Сейчас конструкция ворот модернизируется, чтобы обеспечить безопасность трех оставшихся жирафов.

Наш приоритет — здоровье и благополучие наших животных, и любое серьезное событие, безусловно, может повлиять на них. Пока что все три жирафа, Игги, Кипензи и Олмстед, чувствуют себя хорошо. Мы будем продолжать внимательно наблюдать за ними в ближайшие дни Крис Маккинни ветеринар Seneca Park

По словам сотрудников Seneca Park, Паркер был здоровым жирафом. Он дарил счастье как персоналу, так и посетителям зоопарка.

Ранее в Швейцарии зоопарк показал видео, на котором видно, как слониха и ее мать отчаянно пытаются разбудить умершего слоненка. Представители зоопарка объяснили гибель слоненка тем, что он родился ослабленным.