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15:17, 16 февраля 2023Из жизни

Жираф застрял в воротах вольера и погиб

The Mirror: в США жираф застрял в воротах вольера и умер от полученных травм

Фото: unsplash

В США погиб шестилетний жираф по кличке Паркер, живший в зоопарке Seneca Park в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает The Mirror.

Животное застряло в воротах вольера. Ветеринары пытались его спасти, однако жираф умер от полученных травм.

Представители зоопарка уже уведомили производителя ворот о произошедшем. Они заявили, что это первый подобный инцидент. Сейчас конструкция ворот модернизируется, чтобы обеспечить безопасность трех оставшихся жирафов.

Наш приоритет — здоровье и благополучие наших животных, и любое серьезное событие, безусловно, может повлиять на них. Пока что все три жирафа, Игги, Кипензи и Олмстед, чувствуют себя хорошо. Мы будем продолжать внимательно наблюдать за ними в ближайшие дни

Крис Маккинниветеринар Seneca Park

По словам сотрудников Seneca Park, Паркер был здоровым жирафом. Он дарил счастье как персоналу, так и посетителям зоопарка.

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Алиса Удовик
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