Отчаянные попытки слонихи разбудить умершего слоненка попали на видео

Next Shark: попытки матери и бабушки оживить умершего слоненка попали на видео

Зоопарк Цюриха, Швейцария, опубликовал видео, на котором видно, как слониха и ее мать отчаянно пытаются разбудить умершего слоненка. На запись обратило внимание Next Shark.

17-летняя азиатская слониха по кличке Фарха родила слоненка после 22 месяцев беременности. Роды начались так, как это обычно происходит у слонов в дикой природе. Фарха родила слоненка мужского пола. В этот момент рядом с ней находилась бабушка слоненка, Сейла-Химали.

Вскоре после родов детеныш слегка пошевелился, лежа в песке, а потом перестал подавать признаки жизни. На опубликованную зоопарком запись попал момент, когда Фарха пробует расшевелить слоненка ногой. Затем она пытается положить хобот в рот детенышу, но все попытки оживить его оказываются безуспешными.

Представители зоопарка объяснили гибель слоненка тем, что он родился очень ослабленным. Специалисты проведут вскрытие, чтобы установить точную причину гибели животного.

Это уже шестой случай смерти слона в зоопарке Цюриха с 2020 года. Специалисты считают, что высокая смертность может быть связана с тем, что слоны — очень социальные животные. Они испытывают травму, когда становятся очевидцами гибели сородичей. Этот слоненок стал уже третьим погибшим детенышем Фархи. Как правило, интервал между беременностями у слоних составляет пять лет, но предыдущая беременность у этой слонихи была год назад. Кроме того, специалисты указали на лишний вес слонихи, который может сказываться на ее репродуктивном здоровье и приводить к осложнениям при родах.

Ранее сообщалось, что слониха в индийском штате Западная Бенгалия не захотела расставаться с умершим слоненком, пронесла его тело семь километров и пришла на чайную плантацию Red Bank. Сначала она была одна, но затем к ней присоединилось стадо из 30 слонов.