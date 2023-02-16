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15:37, 16 февраля 2023Россия

Участников СВО отказались заселять в гостиницу в российском городе

Mash: в Таганроге двух участников СВО в увольнительном отказались заселять в гостиницу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Таганроге Ростовской области двух участников специальной военной операции (СВО), находящихся в увольнительном, отказались заселять в гостиницу из-за поломки системы бронирования. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По информации издания, мужчины, служащие в 123-м полку, отправились в город, чтобы забрать гуманитарную помощь. Россияне планировали остановиться в местной гостинице, где предварительно волонтер сняла для них номера.

Однако администратор сообщила бойцам, что у нее зависла программа на компьютере, а без базы данных вселять гостей нельзя. Участникам СВО пришлось заночевать в другом месте. Позже администрация отеля принесла им извинения.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Саратове в бар не пустили добровольца, участвующего в СВО на Украине, из-за того, что он был в военной форме. Позже председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев призвал вмешаться в ситуацию правоохранительные органы. Он счел, что в произошедшем есть все основания для возбуждения уголовного дела.

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Анна Щербакова
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