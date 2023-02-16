Воспитателей детского сада в Киеве задержали по подозрению в пытках детей

Четырех воспитателей коррекционного детсада в Киеве задержали по подозрению в пытках детей

Четырех воспитателей коррекционного детского сада в Киеве задержали по подозрению в пытках детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По информации Нацполиции, задержанные применяли к детям физическое и психологическое насилие. Отмечается, что в силу особенностей развития воспитанники сада не могли об этом рассказать родителям. В частности, задержанные закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка при других детях, заставляли долго стоять в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

В результате воспитателей задержали по подозрению в преступлении по статье «Пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц». Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

В 2016 году воспитатель в патриотическом лагере Тернопольской области Украины обстрелял ребенка из страйкбольного оружия. Позже мужчина признался в содеянном и заявил, что проводил занятия по утвержденной программе.