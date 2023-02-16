Жена выгнала известного спортсмена из дома за измену

The Sun: в Великобритании жена выгнала известного спортсмена из дома за секс с подругой

Известный британский спортсмен изменял жене с подругой семьи и попался. Об этом сообщает The Sun.

33-летний регбист Джо Вестерман, игравший в команде Castleford Tigers, попал на видео, когда в состоянии алкогольного опьянения занимался сексом с женой друга в одном из переулков города Понтефракт. Кто-то переслал кадры с доказательством измены его супруге Лорен Вестерман, затем ролик появился в сети. В итоге женщина выгнала супруга из дома и заявила, что больше с ним не разговаривала. Она отметила, что до сих пор пытается осмыслить происходящее.

Вестерман принес извинения близким, болельщикам, спонсорам, сотрудникам Castleford Tigers, а также товарищам по команде. Он утверждает, что собирается пересмотреть свое отношение к алкоголю.

Команда оштрафовала регбиста и обязала его информировать молодых людей о вреде алкоголя и опасности, которую представляют социальные сети для публичных людей.

Ранее сообщалось, что в Малайзии желающая отомстить мужу за измену женщина и мать изменника похитили его любовницу. Супруга и мать знали о любовнице мужчины и таким образом хотели положить конец их интимной связи.