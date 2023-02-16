Autonews.ru: в Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках

Представители профильных министерств обсудили возможность вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках дорог на встрече в Госдуме. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

В частности, за возврат таких штрафов выступили правительство Москвы и Минтранс России. Представитель столичного правительства Владимир Карпов пояснил, что подобный контроль необходим в тоннелях, на эстакадах, около больниц и детских учреждений, а также в тех местах, где нужно исключить возможность разгона и торможения перед камерами. «У водителей не должно быть возможности съехать с контролируемого отрезка», — добавил он.

Замдиректора департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов в качестве аргумента за возврат штрафов заявил, что альтернативные методы борьбы с авариями исчерпаны. «Цифры по совершению ДТП пугающие и единственный доступный метод на федеральных трассах — это установка автоматических дорожных камер», — констатировал он, подчеркнув необходимость решить вопрос.

Вернуть штрафы за превышение средней скорости в России хотели вернуть еще в январе прошлого года. Тогда возврат такой нормы поддержали в правительстве, МВД и Минюсте.