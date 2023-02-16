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09:44, 16 февраля 2023Мир

Пентагон оценил возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом

Генерал США Марк Милли: Москва и Киев не готовы к переговорам, но это может измениться

Фото: Johanna Geron / Reuters

Момент для того, чтобы попытаться установить перемирие между Москвой и Киевом, еще не прошел, но обе стороны явно не готовы к переговорам и «зациклены на своих целях», считает глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

«До начала весны еще несколько недель, но это скользящее окно. Возможности [для переговоров] есть в любой момент времени», — считает Марк Милли. В Пентагоне при этом убеждены, что пока обе стороны не готовы к миру, но и это может измениться в любой момент.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также допускал, что поставки оружия Украине не будут противоречить возможностям для ее переговоров с Россией. «Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив, надо делать и то, и другое», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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