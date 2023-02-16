Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 16 февраля 2023Мир

В Пентагоне назвали главные уроки конфликта на Украине

Начальник штабов США Милли: урок конфликта на Украине — быть готовым к расходам на оборону

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пентагон должен быть готов увеличить расходы на оборону, поскольку темпы, с которыми Украина израсходует оружие, очень высоки, заявил глава объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

Генерал добавил, что возвращение боевых действий на поля Европы вынуждает США пересмотреть положения, сделанные западными странами в последние десятилетия (в отношении разных конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане).

«Один из уроков этой войны — очень высокие темпы потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — сказал Милли. Он назвал и другой урок конфликта — о необходимости останавливать агрессию «твердостью, сдерживанием и военной силой». Впрочем, Милли тут же подчеркнул, что эта задача усложняется в связи с тем, что Россия является ядерной державой.

Момент для того, чтобы попытаться установить перемирие между Москвой и Киевом, еще не упущен, но обе стороны явно не готовы к переговорам, добавил начальник штабов в том же интервью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге
Житель ЛНР получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Российские продавцы обязались снимать с полок копии известных зарубежных брендов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах
Франции предрекли роль ведущей военной державы в Европе
Немцы оценили риски поражения Украины
Певица Пинк раскрыла секрет похудения после серьезных проблем со здоровьем
Ереван передал Баку предложения по мирному договору
В ДНР заявили о взятии под контроль всех высот в окрестностях Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.