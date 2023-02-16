В Пентагоне назвали главные уроки конфликта на Украине

Начальник штабов США Милли: урок конфликта на Украине — быть готовым к расходам на оборону

Пентагон должен быть готов увеличить расходы на оборону, поскольку темпы, с которыми Украина израсходует оружие, очень высоки, заявил глава объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

Генерал добавил, что возвращение боевых действий на поля Европы вынуждает США пересмотреть положения, сделанные западными странами в последние десятилетия (в отношении разных конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане).

«Один из уроков этой войны — очень высокие темпы потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — сказал Милли. Он назвал и другой урок конфликта — о необходимости останавливать агрессию «твердостью, сдерживанием и военной силой». Впрочем, Милли тут же подчеркнул, что эта задача усложняется в связи с тем, что Россия является ядерной державой.

Момент для того, чтобы попытаться установить перемирие между Москвой и Киевом, еще не упущен, но обе стороны явно не готовы к переговорам, добавил начальник штабов в том же интервью.