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14:53, 16 февраля 2023Забота о себе

Девушка до 32 лет отказывалась ходить на свидания по особенной причине

Daily Mail: девушка в ожидании принца оставалась нецелованной до 32 лет

Фото: Allora Campbell

Аллора Кэмпбелл до 32 лет отказывалась ходить на свидания в ожидании принца. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

В своем блоге Кэмпбелл рассказала, что оставалась нецелованной до 32 лет по особенной причине. Девушка призналась, что росла под давлением стереотипа, что мужчины должны завоевывать женщин. «Я ждала своего принца. Верила, что однажды он сам буквально с небес свалится на меня», — заявила она.

Мне не стыдно признаться, что, как женщина, я расцветаю поздно. Однако я поняла, что все в жизни нужно брать в свои руки и действовать

Аллора Кэмпбеллнецелованная до 32 лет

Много лет Кэмпбелл потратила на построение карьеры, а не личной жизни. В ожидании единственного и неповторимого она резко прерывала все вопросы о личном. «Несколько раз я регистрировалась в приложениях знакомств. Все время мне писали какие-то уроды. И я удаляла приложение после непристойных предложений от мужчин», — рассказала девушка.

В январе 2023 года американка решила, что пора самой отправляться на поиски любимого человека. В очередной раз она заполнила анкету в приложении для свиданий и начала переписку с молодым человеком. В итоге она сходила на четыре свидания с ним.

Узнав, что я ни разу не целовалась, он не был удивлен. Вел себя тактично и вежливо. Потом состоялся мой первый в жизни поцелуй — и это было чудесно

Аллора Кэмпбеллнецелованная до 32 лет

То, что девушка никогда ни с кем не встречалась, знали только члены ее семьи. Однако недавно она решилась рассказать об этом публично. На ее публикацию в социальной сети откликнулись десятки людей с похожей личной жизнью.

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«Временной шкалы нет. Жизнь — это марафон, а не спринт. Нет ничего плохого в том, чтобы начать свидание или роман в более зрелом возрасте», — рассказала Кэмпбелл.

Ранее психолог Олег Долгицкий рассказал о последствиях позднего начала половой жизни. Он предупредил, что отсутствие сексуальной жизни может привести к инфантильности и другим проблемам.

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Вера Владзиевская
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