Экс-разведчица США рассказала о главном опасении США в конфликте на Украине

Экс-разведчица США Ребека Коффлер: конфликт на Украине может разорвать Европу на куски

Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми Соединенные Штаты. Об этом рассказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, конфликт на Украине «превращается в очередной Афганистан». Разведчица призвала Пентагон задуматься о конечной цели. «У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — предупредила она.

Коффлер также обвинила американские власти в том, что Вашингтон оказывает Киеву военную помощь на миллиарды долларов, при этом никто не указывает «конкретных и достижимых целей» в данном конфликте.

Ранее Ребека Коффлер призвала президента США Джо Байдена не разжигать конфликт на Украине. По ее словам, деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал США не бесконечны. Как уточнила бывшая разведчица, Вашингтону стоит приложить усилия для достижения мирного урегулирования.