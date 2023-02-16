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04:21, 16 февраля 2023Мир

Экс-разведчица США рассказала о главном опасении США в конфликте на Украине

Экс-разведчица США Ребека Коффлер: конфликт на Украине может разорвать Европу на куски

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми Соединенные Штаты. Об этом рассказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, конфликт на Украине «превращается в очередной Афганистан». Разведчица призвала Пентагон задуматься о конечной цели. «У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — предупредила она.

Коффлер также обвинила американские власти в том, что Вашингтон оказывает Киеву военную помощь на миллиарды долларов, при этом никто не указывает «конкретных и достижимых целей» в данном конфликте.

Ранее Ребека Коффлер призвала президента США Джо Байдена не разжигать конфликт на Украине. По ее словам, деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал США не бесконечны. Как уточнила бывшая разведчица, Вашингтону стоит приложить усилия для достижения мирного урегулирования.

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Марина Совина
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