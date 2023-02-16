Минобороны впервые показало удары САУ «Хоста» по объектам ВСУ

Минобороны России впервые опубликовало кадры работы САУ «Хоста» в зоне СВО

Минобороны впервые показало видеозапись работы самоходных артиллерийских установок «Хоста» в зоне СВО. Кадры ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Там уточнили, что круглосуточно экипажи боевых машин центрального района наносят огневое поражение по укрепрайонам ВСУ. Российские военные наносят такое поражение в одиночку или по парам, а после этого покидают позиции и производят перезарядку артиллерийской установки.

«Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее оборонное ведомство показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ. На видеозаписи российские военнослужащие ведут огонь по укреплениям ВСУ из укрытия, передвигаясь все ближе к опорному пункту противника. Десантники применяют современное стрелковое и крупнокалиберное оружие