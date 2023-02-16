В Молдавии нашли обломки упавшей ракеты

Молдавские пограничники нашли обломки ракеты на севере страны

Сотрудники пограничной службы Молдавии обнаружили на севере страны обломки упавшей ракеты. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

«Патруль пограничной полиции обнаружил возле населенного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, появившейся в результате авиаударов России по Украине», — заявили в ведомстве. При этом принадлежность ракеты в МВД Молдавии не уточнили.

Там добавили, что специалисты уже сообщили о находке аварийно-спасательной службе 112, прокуратуре Бричанского района, а также бригаде «Бомбтех». В настоящее время место обнаружения обломков оцеплено, периметр находится под охраной пограничников.

Данный инцидент стал уже четвертым случаем, когда на молдавскую территорию падают обломки ракет. В частности, обломки находили в Бричанском районе в январе.