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20:06, 16 февраля 2023Мир

Норвегия выделит Украине несколько миллиардов долларов

Премьер Норвегии заявил, что парламент одобрил программу помощи Украине почти на $7 млрд

Фото: Marko Djurica / Reuters

Осло выделит Украине несколько миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сказано в сообщении на сайте правительства страны.

Уточняется, что норвежский парламент одобрил программу помощи Киеву почти на семь миллиардов долларов, которые пойдут на гуманитарную помощь и поддержание гражданской инфраструктуры. Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на заседании в режиме видеоконференции.

«Я очень рад, что такому широкому согласию по программе поддержки Украины, которая продлится в течение пяти лет и на следующий парламентский период», — заявил лидер Норвегии.

Кроме того, он сказал, что поставки вооружений играют решающую роль для Киева. В связи с этим в 2023 году Осло направит половину предоставляемой помощи в форме военной поддержки. Он также добавил, что распределение средств между военной и гражданской частями будут менять каждый бюджетный год.

Помимо этого, премьер отметил, что финансирование в рамках программы также можно направить на гражданскую поддержку Молдавии.

Ранее власти Израиля решили отправить Киеву финансовую помощь в размере 200 миллионов долларов. Отмечается, что Иерусалим также поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

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Анастасия Заикина
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