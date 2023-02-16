JP: Израиль отправит Украине 200 миллионов долларов и поддержит мирный план Зеленского

Израиль готов отправить на Украину помощь в размере 200 миллионов долларов и поддержать мирный план ее президента Владимира Зеленского, заявил глава израильского МИД Эли Коэн. Его цитирует израильская газета Jerusalem Post.

«Я горжусь тем, что стою на стороне Украины в эти трудные времена», — сказал израильский дипломат в ходе двусторонней встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Коен подчеркнул, что сумму в 200 миллионов долларов предполагается потратить именно на гуманитарную помощь, но его визави с Украины подчеркнул, что «гуманитарная помощь важна, но в первую очередь важно одержать победу в этой войне».

16 февраля Коэн также приехал в Бучу в ходе официального визита на Украину. По данным газеты The Times of Israel, он возложил венок к братской могиле 116 местных жителей. Также глава МИД Израиля посетил мемориальный комплекс Бабий Яр. Как он утверждает, этот визит должен показать солидарность Израиля с народом республики. Коэн отметил, что израильская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь.

12 февраля в Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.