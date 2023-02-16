Набиуллина высказалась о поддержке ипотеки в маленьких регионах

Глава ЦБ Набиуллина: необходимо поддержать ипотечные программы в небольших регионах

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о необходимости разработать механизмы поддержки ипотечных программ в маленьких регионах страны. По этому вопросу она высказалась в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности, сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦБ, в небольших регионах страны нужно разработать механизм поддержки программ ипотеки и застройщиков, чтобы там появилось больше жилья и оно стало доступным для населения.

«На наш взгляд, пока не выработан механизм, а его надо бы выработать, поддержки программ ипотечных или застройщиков, для того чтобы стимулировать строительство жилья и доступность жилья в небольших регионах, куда не идут большие компании — они работают на крупных рынках», — заявила Набиуллина.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением включить мебель в стоимость ипотеки. Министр заявил, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.