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14:46, 16 февраля 2023Среда обитания

Набиуллина высказалась о поддержке ипотеки в маленьких регионах

Глава ЦБ Набиуллина: необходимо поддержать ипотечные программы в небольших регионах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о необходимости разработать механизмы поддержки ипотечных программ в маленьких регионах страны. По этому вопросу она высказалась в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности, сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦБ, в небольших регионах страны нужно разработать механизм поддержки программ ипотеки и застройщиков, чтобы там появилось больше жилья и оно стало доступным для населения.

«На наш взгляд, пока не выработан механизм, а его надо бы выработать, поддержки программ ипотечных или застройщиков, для того чтобы стимулировать строительство жилья и доступность жилья в небольших регионах, куда не идут большие компании — они работают на крупных рынках», — заявила Набиуллина.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением включить мебель в стоимость ипотеки. Министр заявил, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.

Нина Ташевская
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