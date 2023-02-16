Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре

Боец ЧВК «Вагнер» Елизаров: потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери России

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров раскрыл потери украинских войск в городе. Об этом он рассказал РИА Новости.

Военный с позывным Лотос, командовавший штурмом города, указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряли в шесть-семь раз больше живой силы, чем атакующая сторона.

Соледар был взят под контроль российских войск 12 января 2023 года.

Подробности штурма Соледара

Вскоре после установления контроля над Соледаром Лотос сообщал, что в ходе штурма ВСУ потеряли убитыми порядка 300 военных, еще больше украинских военных были взяты в плен. «Обстановка уже здесь спокойная, в городе относительно безопасно, единственную опасность представляют артиллерийские обстрелы, которые периодически случаются», — сказал боец.

По его словам, «штурм проходил буднично», так как для «Вагнера» городские бои являются одними из самых привычных. «Это наш конек, несмотря на то, что противник цеплялся за каждый дом и улицу, наши подразделения его методично выбивали», — подчеркнул он. Российский военный также сообщил, что сложность штурма состояла в том, что в подвалах находились гражданские, а дома в центре были хорошо укреплены. Кроме того, бойцы ВСУ занимали позиции в школе, добавил он.

Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. По его словам, Соледар «зажали в клещи», после чего он был разделен на части. «Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали», — заявил он.

Потери ВСУ с начала спецоперации

5 февраля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране. По его информации, главком ВСУ рассказал американским военным о потере 257 тысяч человек.

На местах также сообщают о колоссальных потерях ВСУ. В частности, житель Соледара заявил, что украинское командование вело «на мясо» всех подряд — и мобилизованных, и контрактников, а тела погибших украинских солдат «валялись у подъездов». «Потери огромные. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно», — подчеркнул он.

Командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков подсчитал, что состав всех вооруженных формирований на стороне Киева может достигать миллиона человек. Российский военнослужащий отметил, что на Украине прошли как минимум шесть волн мобилизации.