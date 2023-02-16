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07:39, 16 февраля 2023Путешествия

Российский блогер раскрыл малоизвестные правила уборки туалетов в самолете

Российский путешественник и блогер «Дзен» рассказал, кто убирает туалеты в самолете

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский тревел-блогер рассказал, что туалетные комнаты в самолете убирают не бортпроводники, а специальные сотрудники хэндлинговых компаний. Малоизвестные правила уборки туалетов на борту путешественник раскрыл в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что работники подобных компаний целой бригадой поднимаются на борт после высадки пассажиров, пылесосят салон, собирают весь мусор, протирают столики и другие поверхности, в том числе на кухне и в туалетных комнатах. «Стюардессы при этом только поправляют ремни на сиденьях и приводят салон самолета к единому виду, к туалетам даже не приближаясь», — пояснил он.

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Однако некоторые авиаперевозчики в целях экономии времени и средств приводят салон воздушного судна в порядок силами экипажа. «Но и здесь стюардессы туалет не моют, — добавил россиянин. — Они вытаскивают мешки с бумагой и полотенцами из урн, заменяя их на новые, обновляют расходные материалы в туалетных комнатах, протирают от влаги пространство около умывальника и зеркало от следов рук».

В случае, если пол в туалетной комнате мокрый, стюардессы забрасывают его большим количеством бумажных полотенец, которые затем убирают в мусорный мешок. «Примерно то же самое стюардессы делают и во время полета, так как по регламенту им нужно проверять порядок в туалетах через определенные промежутки времени», — подчеркнул путешественник.

При этом, по словам россиянина, если туалет забился или он сильно загрязнен, то комнату попросту закроют до прибытия в аэропорт. «Никто не будет бросаться и прочищать засор в унитазе в полете, — резюмировал он. — Это с точки зрения безопасности неприемлемо».

Ранее в феврале американская стюардесса на видео в TikTok призвала пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. Бортпроводница пояснила, что в уборных комнатах самолетов, как правило, туалетная бумага низкого качества: часто рвется в самый неподходящий момент.

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Фариза Бацазова
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