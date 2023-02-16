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17:22, 16 февраля 2023Бывший СССР

На Украине приписали себе развал СССР

Глава Совбеза Украины Данилов заявил, что именно украинцы разрушили СССР

Фото: Reuters

СССР разрушили украинцы, с таким заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова передает РИА Новости.

«Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — сказал Данилов.

Он объяснил, что в первой в СССР стачке принимало участие 176 шахтеров, из которых 94 были украинцами. По его мнению, именно это событие запустило распад Советского союза.

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Алевтина Запольская
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