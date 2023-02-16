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22:02, 16 февраля 2023Забота о себе

Модель Playboy призвала заниматься виртуальным сексом

Модель Playboy Крис Галера призвала хотя бы раз в жизни попробовать виртуальный секс

Фото: @cristianegaleraoficial

Каждый человек хотя бы раз в жизни должен попробовать виртуальный секс, заявила модель Playboy Крис Галера. Ее слова приводит издание Daily Star.

Галера призвала обратиться к этому методу влюбленных, находящихся далеко друг от друга. Им приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать свою страсть. Поэтому для них виртуальный секс особенно актуален, уверена модель.

Если мы не можем прикасаться друг к другу, это не значит, что мы не можем заниматься сексом. Попробуйте виртуальный секс

Крис Галерамодель Playboy

Галера отметила, что необходимо создать безопасную и расслабляющую обстановку для виртуального интима. В начале разговора можно сделать комплимент партнеру, чтобы он почувствовал себя комфортно. «Я могу рассказать, что тоже волнуюсь. Важно произнести это вслух», — говорит она.

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Во время виртуального секса понадобится фантазия, чтобы тело могло расслабиться, а человек возбудился, добавила модель. Для этого она рекомендует создать романтическую обстановку: сделать свет приглушенным, включить фоновую музыку.

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Алиса Дмитриева
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