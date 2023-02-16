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08:25, 16 февраля 2023Забота о себе

Специалисты по отношениям дали рекомендации по избавлению от скуки в постели

Коуч Мерфи предложила выполнять упражнения Кегеля, чтобы сделать секс разнообразнее

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Избавиться от скуки в постели можно, если регулярно выполнять упражнения Кегеля, так как сильные мышцы тазового дна позволят сделать секс разнообразнее, а оргазмы сильнее. Эту и еще несколько рекомендаций психолог Барбара Сантини и секс-коуч Пиппа Мерфи дали изданию The Sun.

Мерфи рекомендовала выполнять упражнения Кегеля вместе с партнером. С их помощью женщины смогут усилить свое сексуальное возбуждение, а заодно улучшат эрекцию у мужчины за счет прилива крови к паху. Также специалист предложила обратить внимание на новые позы в сексе, помимо миссионерской. Избавлению от скуки в постели способствуют поза наездницы, различные варианты лежа на боку, мастурбация рядом с партнером и реализация эротических фантазий друг друга.

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В свою очередь, психолог Барбара Сантини уверена, что разнообразить отношения поможет совместное чтение порнографических романов в постели. По ее мнению, это позволит лучше понять интимные желания друг друга. Помимо этого, в течение дня можно отправлять партнеру строчки из этой книги, чтобы вызвать у него возбуждение.

Секстинг — хороший способ развить сексуальное воображение вместе с партнером. Это может усилить удовольствие и способствовать интимной близости

Барбара Сантинипсихолог, специалист по отношениям

Также специалисты посоветовали не стесняться пользоваться смазкой, не бояться высказывать вслух свои потребности и своевременно разрешать конфликты, чтобы не допускать накопления обид. Хорошие отношения за пределами спальни — залог близости партнеров и, как следствие, отличного секса, заключили они.

Ранее психолог Памела Стивенсон Коннолли предупредила женщину о вреде слишком громких криков при оргазме. По ее мнению, подобные эротические привычки могут смутить ее детей-подростков.

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Наталья Обрядина
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