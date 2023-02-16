The Guardian: конгресс Испании одобрил закон о смене пола в документах с 16 лет

Конгресс депутатов Испании одобрил законопроект, который позволяет гражданам с 16 лет менять данные о половой принадлежности без запросов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-релиз парламента страны.

«Норма готова для публикации в официальном правительственном вестнике и последующему вступлению в силу», — говорится в заявлении.

По информации издания, парламент, кроме того, одобрил внесение изменений в закон, регулирующий проведение абортов, позволив прерывать беременность девушкам с 16 лет без согласия родителей.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.