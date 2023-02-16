Власти Москвы создадут зеленый коридор для проектов строительства заводов

Власти Москвы создадут зеленый коридор для проектов строительства и реконструкции заводов

Правительство Москвы приняло решение создать зеленый коридор (fast track) для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Согласно решению, общий срок выполнения ключевых административных процедур сократится в два раза. В частности, почти вдвое (с 12 до семи рабочих дней) уменьшится срок проведения предварительного согласования предоставления земельного участка. В четыре раза (с 30 до семи рабочих дней) сократится срок проведения процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды земельного участка.

Оформление и закрытие ордеров (разрешений) на проведение земельных работ и установку временных ограждений будут осуществлять в уведомительном порядке. Это позволит сократить срок проведения этих процедур в 10 раз (с 60 до шести рабочих дней).

Вдвое сократят срок согласования проектов организации дорожного движения, необходимых для проведения строительных работ. Он снизится с 30 до 15 рабочих дней. В два раза сократится срок проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Он уменьшится с 42 до 20 дней.

На 30 процентов — с 10 до семи рабочих дней — сократится срок предоставления технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в столице.

Кроме того, органы исполнительной власти города проведут разъяснительную работу с застройщиками о возможности параллельного выполнения ряда административных процедур. Это закрытие ордера на проведение земляных работ, заключение договора на подключение к сетям, выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения и согласование проекта организации дорожного движения. В результате общий срок прохождения процедур сократится с 82 до 25 рабочих дней.

Срок постановки на кадастровый учет и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уменьшится с 17 до 12 рабочих дней.

Ожидается, что создание зеленого коридора будет способствовать реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы, а именно появлению новых производств, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции.

С 2011 по 2022 год в Москве построили и реконструировали 222 производственных объекта общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. В результате в столице появилось около 70 тысяч рабочих мест.

В 2023 году в городе планируют построить и реконструировать 25 производственных объектов общей площадью 300 тысяч квадратных метров. В их числе — пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых создадут свыше 3,4 тысячи рабочих мест.