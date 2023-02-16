Сбер представил возможности собственной цифровой платформы

В Сбере наличие своей облачной платформы назвали гарантией технологической независимости

Вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль в ходе выступления на пленарной сессии V Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ» представила возможности единой цифровой платформы Сбера, которая легла в основу технологической трансформации банка.

Сегодня цифровая облачная платформа успешно заместила решения многих производителей и обеспечивает технологическую независимость организации от западных вендоров, позволяет Сберу внедрять передовые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта: платформу обработки естественного языка SmartNLP, сервис синтеза распознавания речи SmartSpeech, платформу интеллектуального анализа процессов и клиентских путей Process Mining и многое другое. Кроме того, платформа Сбера стала фундаментом проекта федерального масштаба – единой цифровой платформы «ГосТех», на которую будут переведены все государственные информационные системы, что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам.

«Сбербанк как технологический лидер делает свои разработки доступными и готов делиться ими с государством и бизнесом. Для этого у нас есть все необходимые инструменты. Поэтому Сбер приглашает интеграторов к нам на площадку познакомиться с нашими технологиями, научиться процессу разработки в среде платформы и внедрить их для повышения своей эффективности: роста производительности и сокращения затрат. Наша общая цель — вывести отечественный бизнес на новый уровень развития», — отметила Оксана Смирнова-Крелль.

