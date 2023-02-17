Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 39,5 тысячи человек

Глава МВД Турции Сойлу: число погибших при землетрясениях выросло до 39 672 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 39,5 тысячи человек, об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Его слова приводит РИА Новости.

«В результате землетрясений на данный момент мы потеряли 39 тысяч 672 человека», — рассказал глава турецкого МВД.

Ранее 17 февраля правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщало, что число жертв при землетрясениях выросло до 38 044, люди погибли в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.

По информации ведомства, с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

